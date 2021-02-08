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Королеву Британии уличили в сокрытии богатств с помощью закона 

Секрет Фирмы и ещё 3 25 минут назад
Елизавету II уличили в сокрытии богатств
Фото: Reuters
Королева Великобритании Елизавета II в 1970-х годах пролоббировала изменения в законе, чтобы люди не смогли узнать размер её состояния. Это выяснила газета The Guardian, проведя расследование.
Издание изучило документы из Национальных архивов и обнаружило, что в ноябре 1973 года у королевы возникли опасения насчёт законопроекта о прозрачности распределения акций в компаниях. Такой закон позволил бы населению внимательно изучить финансы Елизаветы II.
Королева поручила своему личному адвокату надавить на правительство, чтобы оно внесло в проект закона изменения. Документ запрещал инвесторам тайно увеличивать свою акционерную долю в зарегистрированных на бирже публичных компаниях посредством приобретения их акций через подставные фирмы и номинальных владельцев.
В итоге британское правительство включило в закон положение, которое давало ему право не распространять новые требования о прозрачности на компании, чьими услугами пользуются члены королевской семьи. Это позволило создать подставную фирму, которая минимум до 2011 года помогала скрывать личные активы и инвестиции королевы.
Издание отмечает, что королеве удалось надавить на правительство благодаря малопонятной парламентской процедуре «согласия королевы». Такое согласие парламент Британии должен получать ещё до того, как законопроект будет им утверждён. Считается, что это всего лишь давно установившийся обычай, однако ученые-правоведы обычно считают согласие королевы непрозрачным, хотя и безвредным примером церемониальности.
Официальная представительница Елизаветы II заявила, что «согласие королевы» носит чисто формальный характер. По её словам, королева всегда даёт согласие, когда об этом просит правительство.
«Вопрос о том, требуется ли согласие королевы, решает парламент, делая это независимо от королевского двора во всех вопросах. В том числе и в вопросах, касающихся интересов короны, включая личное состояние и личные интересы монархини», — заявила она.
Размеры состояния Елизаветы II никогда не раскрывались, но, по некоторым оценкам, оно достигает сотен миллионов фунтов стерлингов (100 млн фунтов — это $137 млн). Богатство всей королевской семьи оценивается в 350 млн фунтов ($481 млн).
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В мире , Елизавета II , The Guardian
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