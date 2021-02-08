Слушания по делу о катастрофе авиалайнера MH17 отложили

Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году перенесли до 15 апреля 2021-го, рассказал во время заседания 8 февраля председательствующий судья Хендрик Стинхейс. В этот же день процесс рассмотрения материалов продолжился в судебном комплексе Схипхол.

Суд приостанавливает рассмотрение дела обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 (года) в 10:00. До этой же даты откладывается рассмотрение дел обвиняемых Дубинского, Харченко, Гиркина, — цитирует судью РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.