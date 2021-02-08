Американцы призвали запретить Трампу занимать госдолжности

Большинство жителей США поддерживают импичмент против Дональда Трампа вместе с запретом для экс-президента на занятие государственных должностей в будущем, свидетельствуют результаты опросов. Дальнейшую судьбу бывшего главы государства определит решение Республиканской партии , в которой наблюдается раскол на соратников и противников Трампа. По экспертной оценке, экс-президенту удастся избежать наказания после штурму Капитолия, однако это не уберет противоречия среди республиканцев.

Более 50% американцев выступили в поддержку импичмента бывшего президента США Дональда Трампа, а также запрета для него занимать какие-либо государственные должности. Согласно опросу Ipsos, инициированную представителями Демократический партии процедуру одобрили 56% респондентов.

Против импичмента Трампа и соответствующего запрета выступают 43% опрошенных, а 1% не смогли дать четкого ответа на поставленный вопрос. Сама процедура в отношении экс-президента была запущена после штурма Капитолия в начале января, палата представителей обвинила бывшего главу государства в подстрекательстве к мятежу, поскольку в захвате здания конгресса преимущественно участвовали его сторонники.

По опросу, 42% респондентов уверены, что в Республиканской партии, к которой относится Трамп, больше всего «радикально настроенных экстремистов». 25% опрошенных считают, что радикалов больше в Демпартии, а 32% полагают, что таких людей примерно поровну в обеих партиях.

Владимир Васильев. В то же время, можно считать, что Республиканская партия уже дала четкий ответ на вопрос по импичменту Трампа, и экс-президент будет оправдан, несмотря на социологические исследования, считает главный научный сотрудник Института США и Канады

«В данный момент таких опросов много, эти все исследования инспирированы продемократическими СМИ. Это разновидность информационной войны, нельзя сказать, что они нарисованы, но выборка респондентов явно ангажирована. Здесь данные идут от того заказа, который есть, а не того, что действительно думает народ на этот счет», — добавил эксперт.

Второй вопрос — о запрете занимать государственные должности — более сложен, полагает Васильев, поскольку тут речь идет о третьем разделе 14-й поправки конституции США, которой нет в обвинительном заключении по импичменту (14-я поправка подразумевает запрет занимать государственные посты должностным лицам, принявшим до этого присягу и участвовавшим после этого в мятеже).

«Она может быть задействована с точки зрения запрета на деятельность действующего политика или президента, а Трамп сегодня частное лицо, поэтому в какой степени ему может быть предъявлена эта поправка неизвестно. Если сенат задействует эту статью в отношении Трампа, возникнет проблема, что законодатели, в целом, могут использовать ее против любого человека», — отметил эксперт.

Это решение вполне может быть оспорено в Верховном суде США, в отличии от процесса импичмента, продолжил Васильев, в данный момент есть все основания полагать, что в таком случае эта инстанция встанет на сторону Трампа.

Республиканский раскол

Сенат должен приступить к рассмотрению импичмента Трампа уже 9 февраля, именно верхняя палата конгресса примет решение по обвинению в отношении бывшего главы государства.

Основное внимание сконцентрировано вокруг сенаторов от Республиканской партии, так как для вынесения обвинительного приговора его должны поддержать 67 законодателей из 100.

Штурм Капитолия разделил высокопоставленных представителей партии на два лагеря — сторонников Трампа и его противников. В первый, в частности, вошел лидер меньшинства республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти , а во второй его коллега из сената Митч Макконнелл

Голосования по вопросам, связанным с импичментом, в обеих палатах конгресса также продемонстрировали соответствующее разделение. Так, запуск процедуры в палате представителей поддержали 10 республиканцев, а в сенате пять представителей Республиканской партии выступили против признания расследования в отношении Трампа неконституционным.

Знаковым событием для противников и сторонников экс-президента стала борьба вокруг двух конгрессменов-республиканцев — Элизабет Чейни и Марджори Тейлор Грин. Первая столкнулась с давлением внутри партии из-за поддержки импичмента Трампа, а вторая, напротив, за лояльность экс-президенту.

В итоге условно можно сделать вывод, что противники Трампа в этих двух схватках одержали верх: после слушаний в конгрессе Чейни удалось удержать место председателя конференции республиканцев в нижней палате парламента, когда как Грин лишилась членства в комитетах по вопросам образования и по бюджету.

Как пишет CNN, крыло Трампа в Республиканской партии получило ощутимый удар, но противники экс-президента все же серьезно уступают его сторонникам в поддержке среди рядовых республиканцев. К примеру, если смотреть на показатели Макконнела как неформального лидера оппонентов Трампа, то они выглядят не лучшим образом.

Так, по опросу Quinnipiac University, лидер меньшинства республиканцев в сенате набрал лишь 31% позитивных отзывов среди республиканцев, когда 51% респондентов негативно относятся к сенатору. Для сравнения, по исследованию CNN/SSRS, Трампа в партии одобряют 80% опрошенных, а против него выступают только 17% респондентов.

При этом даже общий рейтинг Макконнела среди американцев ниже показателей экс-президента. Негативно воспринимают сенатора 67% жителей США, а поддерживают его лишь 21% респондентов. В то же время, антирейтинг Трампа равен 62%, а одобрение бывшего главы государства в США достигает 34%.

Борьба Трампа

В подобных условиях расклад сил в партии в большей степени на стороне Трампа, собственно, поэтому импичмент экс-президента многие американские СМИ называют маловероятным сценарием. С точки зрения Politico, в республиканском руководстве уже обратили внимание на численность и верность сторонников Трампа в рядах партии, поэтому ряд высокопоставленных законодателей начали отказываться от своих критических высказываний.

При этом, по мнению Владимира Васильева, раскол в Республиканской партии в данный момент проходит не столько по разделению на сторонников и противников Трампа, а между верхами и низами.

«Рядовые избиратели по большей части поддерживают Трампа, а вот партийный аппарат и верхушка осталась антитрампистской. Скорее всего, экс-президент продолжит свою борьбу с ними, когда пройдет процесс импичмента. Он уже начал метить черной меткой тех, кто выступал против него и поддерживали импичмент», — уверен эксперт.

Если Трамп собирается далее играть политическую роль в США, ему придется противостоять истеблишменту Республиканской партии, указал Васильев, поскольку «старая гвардия» не станет спокойно уступать свои позиции. Собственно, на данный момент у экс-президента есть необходимая поддержка для борьбы.