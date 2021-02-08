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AstraZeneca срочно адаптирует вакцину к «южноафриканскому» штамму 

РИА Новости 59 минут назад
AstraZeneca адаптирует вакцину к «южноафриканскому» штамму
Фото: Reuters
AstraZeneca срочно адаптирует свою вакцину к "южноафриканскому" штамму COVID-19, рассчитывает завершить процесс к осени, говорится в сообщении компании.
На фоне сомнений в эффективности вакцины AstraZeneca против "южноафриканского" штамма власти ЮАР приостановили использование этой вакцины. В Великобритании, где на данный момент выявлены 147 случаев заражения "южноафриканским" штаммом, вакцинация продолжается.

"Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптировать вакцину против этого варианта и быстро проведет клинические испытания с тем, чтобы она при необходимости была готова к поставкам осенью", — говорится в заявлении AstraZeneca.

В понедельник ученые-разработчики вакцины из Оксфордского университета сообщили, что на данный момент вакцина AstraZeneca лишь на 22% эффективна против южноафриканского варианта в его мягкой форме.

"Предварительные данные свидетельствуют, что две дозы прививки обеспечивают минимальную защиту от мягкого и среднего течения заболевания, возникшего в результате заражения вариантом коронавируса B.1.351, впервые выявленным в Южной Африке. Эффективность против тяжелого течения болезни, возникшей в результате заражения этим штаммом, не изучалась", — говорится в сообщении Оксфордского университета.

Исследование проводилось в Южной Африке, в нем приняли участие примерно 2 тысячи волонтеров, чей средний возраст составлял 31 год.
В Великобритании вакцинация препаратом AstraZeneca продолжается. Представители правительства призывают не отказываться от вакцины, поскольку она эффективно борется и со стандартной формой коронавируса, и с так называемым "британским" штаммом. В то же время власти страны не исключают, что уже привившимся вакциной придется осенью сделать третью прививку-"усилитель", действующую против "южноафриканского" штамма.
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В мире , Великобритания , ЮАР
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