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Москва

Партия Зеленского сменит идеологию из-за снижения популярности 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Партия Зеленского сменит идеологию
Фото: facebook.com/zelenskiy95
Правящая украинская партия «Слуга народа» официально сменит свою идеологию и проведёт ребрендинг из-за снижения популярности у избирателей.
До конца февраля партия планирует провести съезд под неофициальным лозунгом «Перемен!». Какой именно идеологический курс возьмёт «Слуга народа», пока не сообщается.

Мы больше не секси. Не сложилось. Центризм, либертарианство — всё в прошлом. Руководство говорит, что будем менять идеологию партии. Правда, на какую именно, никто пока не в курсе, — сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в настоящее время из-за падения рейтингов партии и её лидера Владимира Зеленского остро назрела проблема нового позиционирования в глазах украинцев.
На съезде партии также планируется исключить из её рядов как минимум одного депутата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самой популярной партией Украины стала «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). По данным рейтинга украинских партий, подготовленного центром «Социальный мониторинг» с 15 по 25 января, если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре партии. Причём у партии ОПЗЖ, которая считается на Украине пророссийской, была бы поддержка в 22,6%. Ещё три партии также вошли бы в парламент: «Слуга народа» (20,7%), «Европейская солидарность» (15,6%) и «Батькивщина» (11,3%).
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В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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