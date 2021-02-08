Партия Зеленского сменит идеологию

Правящая украинская партия «Слуга народа» официально сменит свою идеологию и проведёт ребрендинг из-за снижения популярности у избирателей.

До конца февраля партия планирует провести съезд под неофициальным лозунгом «Перемен!». Какой именно идеологический курс возьмёт «Слуга народа», пока не сообщается.

Мы больше не секси. Не сложилось. Центризм, либертарианство — всё в прошлом. Руководство говорит, что будем менять идеологию партии. Правда, на какую именно, никто пока не в курсе, — сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в настоящее время из-за падения рейтингов партии и её лидера Владимира Зеленского остро назрела проблема нового позиционирования в глазах украинцев.

На съезде партии также планируется исключить из её рядов как минимум одного депутата.