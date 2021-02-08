Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Зеленский открыл Украину иностранным военным 

Украина.ру и ещё 2 1 час назад
Зеленский разрешил участие иностранных военных в учениях
Фото: © пресс-служба Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, которым допустил иностранных военных на Украину для учений в 2021 году. Об этом 8 февраля сообщается на сайте Офиса президента
В частности, в текущем году планируются: «Репид Трайдент — 2021», украинско-британские учения «Козак Мейс — 2021» и «Вориер Вотчер — 2021», украинско-американские учения «Си Бриз — 2021», украинско-румынские учения «Риверайн — 2021», а также украинско-польские учения — «Три Меча — 2021» и «Сильвер Сэйбер — 2021».

«Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности, с участием стран НАТО и Грузии», — говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, на Украине не допускается размещение иностранных военных баз. Иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению главы государства.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Последние новости
Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии
Комментарии 1
В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , НАТО , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение