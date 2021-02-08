Зеленский разрешил участие иностранных военных в учениях

В частности, в текущем году планируются: «Репид Трайдент — 2021», украинско-британские учения «Козак Мейс — 2021» и «Вориер Вотчер — 2021», украинско-американские учения «Си Бриз — 2021», украинско-румынские учения «Риверайн — 2021», а также украинско-польские учения — «Три Меча — 2021» и «Сильвер Сэйбер — 2021».

«Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности, с участием стран НАТО и Грузии», — говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, на Украине не допускается размещение иностранных военных баз. Иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению главы государства.