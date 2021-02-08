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Москва

Украина попросила Польшу отдать ей излишки вакцины от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Украина попросила Польшу отдать ей излишки вакцины от COVID-19
Фото: Reuters
Украина обратилась к правительствам других стран с просьбой о передаче излишков вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил президент Владимир Зеленский, пишет издание «НВ».

«У нас есть прямые переговоры со странами, которые нам будут отдавать свои излишки. Сейчас есть контакты с Польшей», — рассказал глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности. Он пояснил, что к началу лета Украина получит до 10 миллионов доз вакцины от коронавируса из разных стран, но российский препарат в это число не входит.

«Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует, — заявил Зеленский. — Граждане Украины — это люди, и точно не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права».

Он также заверил, что сам привьется вакциной Pfizer вместе с военнослужащими «как верховный главнокомандующий» и, возможно, сделает это в прямом эфире.
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В мире , Владимир Зеленский
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