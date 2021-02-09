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Блинкен назвал верным подход администрации Трампа в отношении Китая 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Блинкен счел верным подход администрации Трампа в отношении Китая
Фото: EPA
Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что бывший президент Дональд Трамп придерживался верного подхода к политике в отношении Китая. Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал в понедельник в эфире телекомпании CNN.

"Из справедливости к президенту Трампу нужно сказать, что он был прав, придерживаясь более жесткого подхода в отношении Китая", — отметил Блинкен, занимающий пост главы Госдепа в администрации демократа Джо Байдена. "Это была верная тактика, хотя то, как он ее реализовывал, в моем понимании выходит далеко за границы дозволенного. Но базовый принцип был верным", — отметил госсекретарь.

"Мы должны выстраивать подход к Китаю с позиции силы вне зависимости от того, будут ли эти отношения базироваться на принципе противостояния, конкуренции или сотрудничества, — подчеркнул Блинкен. — Это означает необходимость наличия сильных союзников, что является для нас средством достижения преимущества".
В минувший четверг Байден, выступая в Госдепартаменте с речью, в которой раскрыл основные направления своей внешней политики, указал, что США считают Китай главным конкурентом, но готовы к сотрудничеству, если это соответствует американским интересам. По его словам, Вашингтон будет противостоять Пекину с позиции силы, улучшая ситуацию в США, работая с союзниками и партнерами, а также восстанавливая свою роль в международных организациях.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу указал, что китайские власти будут избегать конфронтации с администрацией Байдена и планируют развивать двусторонние отношения с Вашингтоном, устраняя существующие разногласия. При этом он отметил, что в процессе выстраивания отношений с Вашингтоном китайская сторона будет неизменно защищать свой суверенитет и отстаивать национальные интересы.
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Комментарии 1
В мире , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Ван Вэньбинь , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Гватемала , Гондурас , Китай , Нью-Йорк , США
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