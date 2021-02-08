США возвратятся в Совет ООН по правам человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты возобновляют работу с Советом ООН по правам человека.

По его словам, СПЧ ООН «несовершенен и нуждается в реформе», однако выход из него этого не исправит.

«Лучший способ улучшить Совет, чтобы он смог реализовать свой потенциал, — это сильное и принципиальное руководство США. Под руководством президента Байдена мы возобновляем сотрудничество и готовы предводительствовать», — написал Блинкен в Twitter.

США вышли из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа критиковала Совет за то, что его членами являются Венесуэла, Куба и Китай, а также называла «предвзятым» отношение к Израилю.