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США возвращаются в Совет ООН по правам человека 

Газета.Ru и ещё 1 33 минуты назад
США возвратятся в Совет ООН по правам человека
Фото: Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты возобновляют работу с Советом ООН по правам человека.
По его словам, СПЧ ООН «несовершенен и нуждается в реформе», однако выход из него этого не исправит.

«Лучший способ улучшить Совет, чтобы он смог реализовать свой потенциал, — это сильное и принципиальное руководство США. Под руководством президента Байдена мы возобновляем сотрудничество и готовы предводительствовать», — написал Блинкен в Twitter.

США вышли из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа критиковала Совет за то, что его членами являются Венесуэла, Куба и Китай, а также называла «предвзятым» отношение к Израилю.
Ранее Соединенные штаты также вернулись в состав ВОЗ.
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В мире , Энтони Блинкен , Дональд Трамп , ВОЗ , Венесуэла , Израиль , Китай , Куба , США
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