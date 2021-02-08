Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В ЛНР обвинили силовиков в обстреле поселка в Донбассе 

РИА Новости 43 минуты назад
В ЛНР обвинили силовиков в обстреле поселка в Донбассе
Фото: РИА Новости
Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 в Донбассе, повреждено остекление школы, заявили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики неделю не открывали огонь по территории республики.

"Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о повреждении остекления Золотовской средней школы №4 имени Романа Салькова в населенном пункте Золотое-5", — говорится в сообщении ведомства, предоставленном журналистам.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, остекление повреждено в ночь на 8 февраля в результате обстрела с направления подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, огонь велся из стрелкового оружия.

"Фиксация последствий нарушения режима прекращения огня проводится представительством ЛНР в СЦКК, о результатах будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 3
В мире , Киев , Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»
00:56
Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»
Шоу-бизнес
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
00:24
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
Происшествия
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
00:35
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
В мире Происшествия
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
01:04
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
Происшествия
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
00:24
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение