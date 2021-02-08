В ЛНР обвинили силовиков в обстреле поселка в Донбассе 

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Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 в Донбассе , повреждено остекление школы, заявили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики неделю не открывали огонь по территории республики.

"Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о повреждении остекления Золотовской средней школы №4 имени Романа Салькова в населенном пункте Золотое-5", — говорится в сообщении ведомства, предоставленном журналистам.

По данным представительства ЛНР в СЦКК , остекление повреждено в ночь на 8 февраля в результате обстрела с направления подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, огонь велся из стрелкового оружия.