Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме

США заключенные исправительной колонии устроили беспорядки. В бунте приняли участие более 100 осужденных, которые сбежали из своих камер. Видео последствий публикует издание «Известие».

Беспорядки в тюрьме начались в ночь на 7 февраля после того, как один из содержащихся в пенитенциарном учреждении подрался с сотрудником. Его сокамерникам удалось получить доступ к автоматизированной панели замка и освободить других заключенных.

Для усмирения бунтующих полицейские применили слезоточивый газ. После подавления беспорядков 55 человек оказались в изоляторе с более строгим контролем.