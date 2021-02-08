Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме

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Последствия бунта в тюрьме Сент-Луиса показали на видео 

Алевтина Жаркова 57 минут назад
В США заключенные исправительной колонии устроили беспорядки. В бунте приняли участие более 100 осужденных, которые сбежали из своих камер. Видео последствий публикует издание «Известие».
Беспорядки в тюрьме начались в ночь на 7 февраля после того, как один из содержащихся в пенитенциарном учреждении подрался с сотрудником. Его сокамерникам удалось получить доступ к автоматизированной панели замка и освободить других заключенных.
Для усмирения бунтующих полицейские применили слезоточивый газ. После подавления беспорядков 55 человек оказались в изоляторе с более строгим контролем.
В мире , Видео , Происшествия , США , ФСИН
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