Зеленский объяснил отказ от «Спутника V» сравнением украинцев с кроликами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Украины «не кролики», на них нельзя экспериментировать и прививать российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Зеленский подчеркнул, что нет официальной информации относительно того, что «Спутник V» эффективен от коронавируса на 90-91%.
«И от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет… Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», — заявил Зеленский.
Как сообщал «Рамблер», «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили вакцину, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что эта публикация «очень хорошо говорит об эффективности вакцины».