Политолог оценил вероятность войны России и Украины 

Вероятность того, что Россия и Украина окажутся вовлеченными в вооруженный конфликт, мала, но она существует. Об этом заявил политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Украина.ру».
По его словам, развязывание военных действий возможно при определенных условиях.
«Если Украина будет использоваться как плацдарм для дестабилизации России, если будут организованы какие-то провокации или если внутренний кризис России углубится, и она будет решать внутренние проблемы за счет внешнеполитической повестки», — пояснил эксперт.
Руслан Бортник назвал эти три сценария вполне возможными, однако оценил их вероятность на сегодняшний день «в 10-15%, не больше».
«Рамблер» писал, что ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал цель вступления Украины в НАТО. По его мнению, украинские националисты добиваются вступления страны в Североатлантический альянс, чтобы с его помощью развязать войну с Россией.