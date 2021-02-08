Президент Еврокомиссии призвала пожертвовать Украине вакцину 

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Как писал «Рамблер», ранее агентство Bloomberg спрогнозировало усиление внутриполитического давления на президента Украины Владимира Зеленского из-за вопроса вакцинации от коронавируса. Агентство отметило, что Украина — самая большая европейская страна, в которой до сих пор не началась вакцинация.

В видеообращении, записанном для всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», Урсула фон дер Ляен пояснила, что Украина получит первые вакцины в феврале в рамках глобальной инициативы COVAX.

«В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», — пояснила она.

Также президент Европейской комиссии заверила, что до лета Украина получит «еще миллионы доз».

При этом ранее Украина отказалась регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». А Зеленский назвал причиной задержек начала поставок вакцины от коронавируса то, что Украина не является равноправным членом Европейского союза и вынуждена «стоять с протянутой рукой».