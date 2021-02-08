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Москва

Президент Еврокомиссии призвала пожертвовать Украине вакцину 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Президент Еврокомиссии призвала пожертвовать Украине вакцину
Фото: РИА Новости
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что обратилась к странам ЕС с просьбой пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее агентство Bloomberg спрогнозировало усиление внутриполитического давления на президента Украины Владимира Зеленского из-за вопроса вакцинации от коронавируса. Агентство отметило, что Украина — самая большая европейская страна, в которой до сих пор не началась вакцинация.
В видеообращении, записанном для всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», Урсула фон дер Ляен пояснила, что Украина получит первые вакцины в феврале в рамках глобальной инициативы COVAX.
«В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», — пояснила она.
Также президент Европейской комиссии заверила, что до лета Украина получит «еще миллионы доз».
При этом ранее Украина отказалась регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». А Зеленский назвал причиной задержек начала поставок вакцины от коронавируса то, что Украина не является равноправным членом Европейского союза и вынуждена «стоять с протянутой рукой».
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В мире , Владимир Зеленский , ЕС , Еврокомиссия , Bloomberg
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