Глава МИД Украины назвал «русский мир» однообразным 

Россия не сможет мягкой силой продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о принадлежности Украины к «русскому миру».
«Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», — написал Кулеба в Twitter.
Глава украинского МИД заявил, что мягкая сила не поможет России в продвижении русского мира на Украине.
Ранее Песков ответил утвердительно на вопрос, считает ли Кремль Украину частью «русского мира». «Безусловно, на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к „русскому миру“, — подчеркнул он.
Также Песков заявлял, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии „Оппозиционная платформа — За Жизнь“ Виктором Медведчуком.