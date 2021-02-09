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Москва

Глава МИД Украины назвал «русский мир» однообразным 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
Глава МИД Украины назвал «русский мир» однообразным
Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Россия не сможет мягкой силой продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о принадлежности Украины к «русскому миру».

«Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», — написал Кулеба в Twitter.

Глава украинского МИД заявил, что мягкая сила не поможет России в продвижении русского мира на Украине.
Ранее Песков ответил утвердительно на вопрос, считает ли Кремль Украину частью «русского мира». «Безусловно, на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к „русскому миру“, — подчеркнул он.
Также Песков заявлял, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии „Оппозиционная платформа — За Жизнь“ Виктором Медведчуком.
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Комментарии 7
В мире , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Дмитрий Кулеба , МИД , Киев , Москва
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