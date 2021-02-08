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В Латвии запретили вещание телеканала «Россия-РТР» 

ТАСС 54 минуты назад
Власти Латвии запретили вещание телеканала «Россия-РТР»
Фото: Reuters
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) принял решение запретить на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики. Об этом в понедельник сообщил председатель этого ведомства, контролирующего деятельность теле— и радиоретрансляторов в стране, Иварс Аболиньш.

"Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать. НСЭСМИ сегодня утром принял решение с 15 февраля на год запретить ретрансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии", — написал он в Twitter.

В июле прошлого года НСЭСМИ начал процедуру ограничения телеканала "Россия-РТР", который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии. Претензии ведомства вызвала передача "60 минут", показанная в эфире телеканала 10 июля. По утверждению НСЭСМИ, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению Совета, в содержании телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ.
Это не первые попытки НСЭСМИ ограничить ретрансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии. В 2014 году совет запретил ретрансляцию этого телеканала на три месяца, решив, что в его передачах распространялась информация, якобы содержавшая признаки "военной пропаганды". В 2016 году ведомство запретило ретрансляцию и распространение программ "Россия-РТР" уже в течение шести месяцев, увидев в содержании телеканала признаки нарушения части статей закона об электронных СМИ Латвии и разжигания вражды. В 2019 году решением Совета ретрансляция телеканала "Россия-РТР" была приостановлена на три месяца тоже за приписываемое ему разжигание ненависти.
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Кроме того, крупнейшая телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, на прошлой неделе сообщила, что с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов — Первого балтийского канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV — одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.
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В мире , РЕН ТВ , Латвия , Рига , Швеция
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