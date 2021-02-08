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«На кроликах экспериментируют меньше»: Захарова ответила Зеленскому 

РИА Новости Крым и ещё 27 40 минут назад
«На кроликах экспериментируют меньше»: Захарова ответила Зеленскому
Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta / Reuters
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о причинах отказа от использования препарата "Спутник V" для вакцинации украинцев от коронавируса.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет закупать российскую вакцину, поскольку якобы "нет никакой официальной информации" относительно ее высокой эффективности. По его словам, "украинцы — не подопытные кролики", и "экспериментировать" на них государство не имеет права.
"На кроликах экспериментируют меньше", — написала Захарова в Facebook, очевидно имея в виду политику нынешней украинской власти в отношении собственного населения.
Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал замечательной новость об эффективности российской вакцины "Спутник V" после публикации результатов испытаний препарата в журнале. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими обнародованные в журнале данные по вакцине. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что согласен с позицией Меркель относительно "Спутника V".
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В мире , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Ангела Меркель , Энтони Фаучи , Эммануэль Макрон , МИД , РИА Новости , Киев
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