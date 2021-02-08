«На кроликах экспериментируют меньше»: Захарова ответила Зеленскому 

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Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет закупать российскую вакцину , поскольку якобы "нет никакой официальной информации" относительно ее высокой эффективности. По его словам, "украинцы — не подопытные кролики", и "экспериментировать" на них государство не имеет права.

"На кроликах экспериментируют меньше", — написала Захарова в Facebook, очевидно имея в виду политику нынешней украинской власти в отношении собственного населения.

Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.