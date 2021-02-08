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Москва

Мьянма оказалась на пороге гражданской войны 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
Эксперт заявил, что Мьянма оказалась на пороге гражданской войны
Фото: Reuters
Мьянма после переворота оказалась на пороге гражданской войны, однако сможет ее избежать, если не вмешаются внешние игроки. Об этом РИА Новости заявил профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
Как сообщал «Рамблер», 1 февраля военные объявили о задержании президента Мьянмы Вин Мьин и лидера Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и передаче власти главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаина по причине якобы имевших место фальсификаций на выборах в парламент. В стране начались массовые акции протеста.
Политолог Алексей Маслов не исключил обострения ситуации в Мьянме, столкновения различных групп внутри страны, а также возможное вмешательство извне.

«С одной стороны, в Мьянме начинаются погромы и выход на улицы практически во всех городах, а с другой, мы видим, что ряд регионов выступают за управление страной военными», — пояснил Маслов.

Он отметил, что сейчас Мьянма оказалась «на пороге гражданской войны», однако военные могут удержать власть, если не вмешаются третьи силы.

«Не исключаю, что этой третьей силой могут стать США, которые пока воздерживаются от каких-то жестких шагов, хотя ранее заявили о незаконности свержения правительства Мьянмы. Если США вмешаются, не исключено, что мы увидим столкновения вокруг Мьянмы интересов и Вашингтона, и Пекина», — заметил он.

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В мире , Алексей Маслов , ВШЭ , РИА Новости
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