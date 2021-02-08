Эксперт заявил, что Мьянма оказалась на пороге гражданской войны

Как сообщал «Рамблер», 1 февраля военные объявили о задержании президента Мьянмы Вин Мьин и лидера Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и передаче власти главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаина по причине якобы имевших место фальсификаций на выборах в парламент. В стране начались массовые акции протеста.

Политолог Алексей Маслов не исключил обострения ситуации в Мьянме, столкновения различных групп внутри страны, а также возможное вмешательство извне.

«С одной стороны, в Мьянме начинаются погромы и выход на улицы практически во всех городах, а с другой, мы видим, что ряд регионов выступают за управление страной военными», — пояснил Маслов.

Он отметил, что сейчас Мьянма оказалась «на пороге гражданской войны», однако военные могут удержать власть, если не вмешаются третьи силы.