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"Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует", — сказал Зеленский.

Кроме того, он напомнил о необходимости дать возможность вакцинироваться всем гражданам, отметив, что у людей существует проблема доверия к прививкам.

"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит", — заявил глава государства.

При этом он добавил, что сам готов вакцинироваться вмести с военными как верховный главнокомандующий.

Ранее Зеленский признался, что Украине приходится "стоять с протянутой рукой" в вопросе вакцинации от коронавируса.