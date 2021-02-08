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Москва

Зеленский заявил об отсутствии подтвержденной эффективности «Спутника V» 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закупка российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не планируется, передает "Интерфакс".

"Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует", — сказал Зеленский.

Кроме того, он напомнил о необходимости дать возможность вакцинироваться всем гражданам, отметив, что у людей существует проблема доверия к прививкам.

"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит", — заявил глава государства.

При этом он добавил, что сам готов вакцинироваться вмести с военными как верховный главнокомандующий.
Ранее Зеленский признался, что Украине приходится "стоять с протянутой рукой" в вопросе вакцинации от коронавируса.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Интерфакс
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