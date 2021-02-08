Обзор иноСМИ: британцы высмеяли ЕС после критики России 

«Бессильный» ЕС высмеяли после российской критики

»Жозепу Боррелю просто не следовало ехать в Москву без месседжа о силе ЕС и готовности ввести санкции», — заявил Верхофстадт. Комментаторы отметили, что сила Евросоюза заключалась в Великобритании, которая была его частью. «Теперь вы пожинаете то, что посеяли, и заслуженно!» — написал один из пользователей.

Украинцам пообещали африканские зарплаты

Экономист Юрий Гаврилечко предупредил о падении зарплат украинцев до уровня беднейших африканских стран. В своем материале для «Главреда» он раскритиковал обещания, что украинцы будут «жить, как в Польше» через десять лет.

По мнению Гаврилечко, рассчитывать на это не стоит, так как Украина лишь продает ресурсы и не увеличивает производственную базу. Он назвал Украину единственной из стран бывшего СССР, «которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и которая имеет только треть от него».

Германия решила потратиться на оборону

Германия отчиталась перед НАТО о рекордных расходах на оборону. Как сообщает Das Erste, федеральное правительство согласовало на текущий год оборонный бюджет в 53,03 миллиарда евро (на 3,2 процента больше, чем в 2020-м).

В НАТО рассчитывают, что увеличение расходов на оборону Германией поможет разрешить конфликт из-за финансирования альянса. Экс-президент США Дональд Трамп грозился выйти из альянса, если европейские страны не начнут вкладывать в организацию больше денег. Джо Байден , скорее всего, продолжит давить на ЕС по этому вопросу.

Канцлер Австрии выразил готовность привиться российской вакциной

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не против привиться от коронавируса российским или китайским препаратами, если их зарегистрируют в Евросоюзе. В интервью Welt он заявил , что Австрия постарается дать России и КНР производственные мощности, если их вакцины будут одобрены.

Курц подчеркнул, что в случае с вакцинами важны только их эффективность, безопасность и доступность, а не «геополитические баталии». Австрийский канцлер также призвал продолжать диалог с Москвой, несмотря на конфликты, и назвал «Северный поток-2» полезным не только для России, но и для многих европейских стран.

Американцы потратили полмиллиарда на защиту «от Трампа»

The Washington Post рассказала , что США потратили около 480 миллионов долларов из бюджета на переброску войск в Вашингтон после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

Эта сумма включала расходы на транспортировку войск из разных штатов, зарплаты и дополнительные пособия военным, а также жилье и предметы первой необходимости. После беспорядков в американскую столицу привезли около 25 тысяч гвардейцев.