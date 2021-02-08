Гордон впал в ступор из-за вопроса о Крыме

Украинский журналист Дмитрий Гордон растерялся, когда его спросили, почему Киев называет Крым своим, но не пытается забрать его у России. Отрывок прямого эфира, в котором журналист отвечал на вопросы интернет-пользователей, опубликовал Telegram-канал РОКОТ.
«Раз Крым ваш, то заберите его, вы же сильная страна» — сказал Гордону пользователь Валерий Борисов.
После этого журналист надолго задумался.
«Сволочи вы, сволочи», — в конце концов ответил он.
Как писал «Рамблер», ранее в эфире одного из украинских телеканалов Гордон заявил, что «тотальная украинизация» страны толкает Донбасс и соседние с ним регионы в «объятия к россиянам».
Так он прокомментировал вступление в силу закона, который ограничил использование русского языка. С 16 января сотрудники украинских больниц, магазинов, ресторанов, аптек (вся сфера услуг) обязаны разговаривать с клиентами на украинском языке. Обслуживание на русском или других языках возможно только по просьбе клиента.
Гордон подчеркнул, что в юго-восточных регионах «привыкли торговать по-русски».
«Что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам?» — возмутился он.