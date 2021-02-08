Гордон впал в ступор из-за вопроса о Крыме

«Раз Крым ваш, то заберите его, вы же сильная страна» — сказал Гордону пользователь Валерий Борисов.

После этого журналист надолго задумался.

«Сволочи вы, сволочи», — в конце концов ответил он.

Как писал «Рамблер», ранее в эфире одного из украинских телеканалов Гордон заявил, что «тотальная украинизация» страны толкает Донбасс и соседние с ним регионы в «объятия к россиянам».

Так он прокомментировал вступление в силу закона, который ограничил использование русского языка. С 16 января сотрудники украинских больниц, магазинов, ресторанов, аптек (вся сфера услуг) обязаны разговаривать с клиентами на украинском языке. Обслуживание на русском или других языках возможно только по просьбе клиента.

Гордон подчеркнул, что в юго-восточных регионах «привыкли торговать по-русски».