В Вануату отпустили помещенных на карантин российских моряков 

Трое россиян из Татарстана , совершающих кругосветное путешествие, отпущены после двухнедельного карантина в Вануату и направляются в Австралию , сообщил РИА Новости капитан экипажа Алмаз Алеев, посольство РФ Канберре (по совместительству в Вануату) подтвердило РИА Новости, что экипаж российской яхты отпущен.

"Моряков отпустили", — сказали РИА Новости в диппредставительстве.

"Вот, наконец, сегодня нам вернули все документы, мы заправились топливом, продуктами, пресной водой и сегодня выходим на Австралию. Карантин закончился, мы сдали все тесты на коронавирус. Нас отпустили", — сказал Алеев.

Экипаж продолжает кругосветное путешествие.

"Если Австралия нас не принимает из-за коронавируса, мы идем дальше до Индонезии, пополняем там свои запасы. Затем — Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал и Турция (откуда моряки начали кругосветное путешествие в сентябре). И на этом завершаем нашу кругосветку", — рассказал Алеев.

К берегам Австралии россияне планируют подойти через две недели.

"Будем разговаривать с нашим посольством, примут ли нас австралийцы или нет. Если нас в связи с ковидом не примут, мы дальше идем до Индонезии. Такие наши планы", — отметил капитан российской яхты.

Алеев рассказал, что цель их экспедиции — спортивная.

"У нас цель — пройти вокруг света дальнее спортивное плавание. Мы шли хорошо, несмотря на кризис с коронавирусом, кругом не принимают. В Вануату пришлось все-таки зайти, потому что у нас закончилось топливо. И по всем международным морским законам я имею право зайти в любой порт, если экипажу угрожает опасность. Такая ситуация наступила", — отметил моряк.

По его словам, принимающая сторона в Вануату не учла, что экипаж российской яхты был в океане уже два месяца без заходов в другие порты.

"И разговоров о карантине не должно было быть. Но в Вануату нас все-таки заставили сидеть на карантине — довольно строгом, не выпускали на берег", — рассказал путешественник.

Вся экспедиция, по словам Алеева, организована за счет средств экипажа.

В конце января агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщило, что власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах.