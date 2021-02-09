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В Иране назвали условие получения страной ядерного оружия 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
В Иране назвали условие получения страной ядерного оружия
Фото: РИА Новости
Министр разведки Ирана Махмуд Алави заявил, что атомная программа в стране носит исключительно мирный характер, но Тегеран может получить ядерное оружие, если страну «загонят в угол».
Алави подчеркнул, что использование атомной программы для создания оружия противоречит исламским нормам. «Однако скажу вам: если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя не так, как повела бы на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то будет это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет», — сказал министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал IRIB TV2.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США не могут выдвигать условия Ирану относительно выполнения ядерной сделки, если Вашингтон хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению обязательств, от которых ранее отказался, Штатам придется снять санкции.
В январе Москва призвала Тегеран не предпринимать шаги, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.
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Комментарии
В мире , Санкции , Ядерное оружие , Али Хаменеи , РИА Новости , Иран , США , Тегеран
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