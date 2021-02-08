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Москва

США показали мощный СВЧ-перехватчик 

Lenta.ru 51 минуту назад
Крупнейшая в мире военно-промышленная и аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin, показала работу воздушной системы Mobile Radio Frequency-Integrated Unmanned Aircraft System Suppressor (MoRFIUS), предназначенной для перехвата роя беспилотников. Соответствующий ролик американская компания разместила в Twitter.
Как пишет Defence Blog, MoRFIUS «использует мощную сверхвысокочастотную (СВЧ) технологию, чтобы эффективно и по доступной цене сбить с неба десятки дронов за короткое время». Издание отмечает, что армия США уже испытывает данное оружие в качестве одной из систем противовоздушной обороны (ПВО).
В июле 2020 года начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковник Сергей Панков заявил, что в ближайшей перспективе российские военные ожидают прорыв в области новейших систем оружия, в частности, СВЧ.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием заявил о лидерстве страны в создании «оружия на новых физических принципах».
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Комментарии 1
В мире , Армия , Видео , Владимир Путин , Сергей Панков , Министерство обороны , США
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