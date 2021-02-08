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Москва

СМИ: Нетаньяху заявил в суде о своей невиновности 

ТАСС и ещё 1 54 минуты назад
Нетаньяху заявил в суде о своей невиновности
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник о своей невиновности на заседании в Окружном суде Иерусалима по трем делам, в рамках которых его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

"Я подтверждаю письменный ответ, поданный [в суд] от моего имени", — цитирует издание заявление премьера в зале суда. В середине января защита Нетаньяху подала подробный письменный ответ на выдвинутые против него обвинения, в котором, в частности, по данным Yedioth Ahronoth, утверждается, что действия главы кабмина в отношении информационного портала Walla по "делу 4000" "находились в рамках легитимной работы пресс-службы со СМИ", "дело 2000" содержит обвинения в том, что глава кабмина не ответил быстрым отказом на предложение о взятке, а потому оно абсурдно, а в "деле 1000" речь идет о получении подарков от одного из его старых друзей, на что "нет запретов юридического характера".

В понедельник Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима. До этого премьер присутствовал только на первом заседании 24 мая 2020 года, в ходе которого он в соответствии с установленным порядком сообщил судьям, что понимает суть предъявляемых ему обвинений. До того как зайти в зал суда, Нетаньяху тогда заявил журналистам, что дела, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции, сфабрикованы ради отстранения от власти в стране представителей правых. Нынешнее заседание в Окружном суде Иерусалима несколько раз откладывалось с ноября 2020 года из-за мер, предпринятых властями для предотвращения распространения коронавируса.
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. Как сообщила тогда канцелярия генпрокурора, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент) просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.
В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом Walla. По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, по двум другим делам премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Сам Нетаньяху неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.
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В мире , Биньямин Нетаньяху , Иерусалим , Израиль
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