Байден отказался снимать санкции с Ирана

Президент США Джозеф Байден заявил, что не намерен делать первый шаг для перезапуска переговоров с Ираном по возвращению Исламской республики в так называемую ядерную сделку (из нее, напомним, Америка в соответствии с решением экс-президента Дональда Трампа вышла два с лишним года назад). Со слов Байдена, главный рычаг давления Вашингтона на Тегеран — санкции — сохранится до тех пор, пока Иран не остановит процесс обогащения урана в соответствии с условиями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году.

Соответствующий короткий комментарий нового главы Белого дома, который в ходе предвыборной борьбы обещал своим избирателям вернуть Тегеран в СВПД, прозвучал в интервью телеканалу CBS News. В частности, когда Байдена спросили, сделает ли он первый шаг и отменит ли антииранские санкции, чтобы вернуть Тегеран к переговорам по СВПД, он твердо ответил "Нет", согласившись с тезисом о том, что сначала Иран должен прекратить обогащение урана.

С учетом занятой ИРИ жесткой позиции по этому вопросу — в минувшее воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что это Вашингтон должен сначала отменить санкции для возвращения Тегерана к ядерной сделке, а не выдвигать новые условия — перспектива урегулирования вопроса о иранском "ядерном досье" снова уперлась в тупик. И выхода из него пока не просматривается — слишком по-разному в Вашингтоне и Тегеране видят условия для возвращения за стол переговоров, а о компромиссах, по крайней мере публично, речи не идет.