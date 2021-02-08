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Москва

Джозеф Байден отказался снимать санкции с Ирана 

Российская Газета 1 час назад
Байден отказался снимать санкции с Ирана
Фото: Reuters
Президент США Джозеф Байден заявил, что не намерен делать первый шаг для перезапуска переговоров с Ираном по возвращению Исламской республики в так называемую ядерную сделку (из нее, напомним, Америка в соответствии с решением экс-президента Дональда Трампа вышла два с лишним года назад). Со слов Байдена, главный рычаг давления Вашингтона на Тегеран — санкции — сохранится до тех пор, пока Иран не остановит процесс обогащения урана в соответствии с условиями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году.
Соответствующий короткий комментарий нового главы Белого дома, который в ходе предвыборной борьбы обещал своим избирателям вернуть Тегеран в СВПД, прозвучал в интервью телеканалу CBS News. В частности, когда Байдена спросили, сделает ли он первый шаг и отменит ли антииранские санкции, чтобы вернуть Тегеран к переговорам по СВПД, он твердо ответил "Нет", согласившись с тезисом о том, что сначала Иран должен прекратить обогащение урана.
С учетом занятой ИРИ жесткой позиции по этому вопросу — в минувшее воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что это Вашингтон должен сначала отменить санкции для возвращения Тегерана к ядерной сделке, а не выдвигать новые условия — перспектива урегулирования вопроса о иранском "ядерном досье" снова уперлась в тупик. И выхода из него пока не просматривается — слишком по-разному в Вашингтоне и Тегеране видят условия для возвращения за стол переговоров, а о компромиссах, по крайней мере публично, речи не идет.
Напомним, что в конце прошлого года Меджлис (парламент) Ирана инициировал законопроект, согласно которому правительство Исламской Республики резко увеличит производство низкообогащенного урана и запретит инспекции своих промышленных объектов "шпионами из МАГАТЭ" — Международного агентства по атомной энергии. Такое решение, фактически ведущее к полному отказу Тегерана от выполнения условий СВПД, стало ответом на убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. С тех пор ИРИ, по сообщениям СМИ, резко наращивает производство обогащенного до 20 процентов урана.
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Комментарии 1
В мире , Али Хаменеи , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МАГАТЭ , CBS , Иран , Тегеран
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