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Times: 200 британских ученых находятся под следствием за передачу технологий Китаю 

ТАСС 14 минут назад
Британских ученых заподозрили в передаче секретных технологий Китаю
Фото: Reuters
Британские службы безопасности проводят расследование в отношении почти 200 ученых Соединенного Королевства, подозреваемых в передаче Китаю секретных сведений в области новейших вооружений. Об этом сообщила в понедельник газета The Times со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, они подозреваются в нарушении "строгих экспортных ограничений, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности" в стратегически важных областях враждебным государствам.
Британское правительство готовится, по словам источника, направить соответствующие уведомления более чем 200 гражданам Великобритании, работающим в более чем десятке университетов Соединенного Королевства. Они подозреваются в передаче Китаю результатов секретных исследований в области самых передовых военных технологий, касающихся самолетов, конструкции ракет и кибероружия.
Многие из ученых, находящихся под следствием, подозреваются в непреднамеренном нарушении законов путем заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. "В ближайшее время мы можем увидеть в судах десятки ученых", — заявил The Times источник.
Виновным в нарушении указа от 2008 года об экспортном контроле может грозить до десяти лет тюремного заключения, напоминает издание.
"Экспортерам военной продукции и тем, кто занимается передачей военной технологии, упомянутой в указе об экспортном контроле 2008 года, требуется лицензия на экспорт или передачу [технологий] из Великобритании", — уточнил представитель британского правительства.
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В мире , Газета The Times , Китай , Великобритания
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