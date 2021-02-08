Шведам запретили пылесосить по выходным 

Государственная телерадиокомпания Швеции SVT обратилась к населению с настоятельной просьбой не пылесосить в ближайшие дни, пока в стране держатся сильные морозы.

Причина: дефицит электроэнергии, который особенно остро ощущается в холодную погоду, при которой большое количество электроэнергии уходит на обогрев домов.

"Перед тем, как включить пылесос, хорошенько подумайте. Вам нужно делать уборку именно в самые холодные дни?", — обратились к шведам с телеэкранов. Людей попросили не убираться в эти выходные или хотя бы не включать пылесос.

Напомним, что в Швеции идёт борьба между сторонниками и противниками АЭС. Будущее атомной энергетики было поставлено под вопрос после аварии в США в 1979-м году на Три-Майл-Айленд. Однако, ввиду дефицита электроэнергии и роста цен на нее все больше набирает популярность идея возвращения к строительству атомных станций.