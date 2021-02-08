Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Чехии люди просят правительство закупиться «Спутником V» 

Павел Тиунов 1 час назад
В Чехии выступили за регистрацию «Спутник V» в Евросоюзе
Фото: Reuters
Граждане Чехии просят правительство приобрести российскую вакцину «Спутник V» для массовой вакцинации населения, заявил на своей странице в Facebook премьер-министр страны Андрей Бабиш. Чешские власти, по его словам, в свою очередь призвали Евросоюз зарегистрировать препарат.
Речь о регистрации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам. При этом Бабиш подчеркнул, что инициатива в первую очередь должна исходить от российских властей. В настоящее время спрос на «Спутник V» по всему миру растет, поэтому обратится ли Москва с просьбой о регистрации препарата в Европе — вопрос, отметил он. Если нет, то премьер не исключил, что российская вакцина в итоге и не появится в Чехии в ближайшее время.
Глава чешского правительства подчеркнул, что лично получает много писем от сограждан, которые указывают на эффективность и безопасность «Спутника V». Бабиш пообещал «рассмотреть вопрос», поскольку страна сильно нуждается в вакцине. В настоящее время в Чехию поступают американские препараты от Pfizer и Moderna, немецкий — BioNTech и британско-шведский AstraZeneca. В стране, где правительство поставило план вакцинировать по 100 тысяч жителей ежедневно, ощущается острая нехватка препаратов.
При этом премьер подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Чехии пока не улучшается: эпидемия не идет на спад, количество госпитализированных не уменьшается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что для использования вакцины от коронавируса в Германии не имеет значения, в какой стране она произведена. По его словам, главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Комментарии 3
В мире , Андрей Бабиш , Йенс Шпан , ЕС , Pfizer
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Демонстрантов разогнали водометными пушками
00:24
Демонстрантов разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
01:22
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
Наука и техника
Появилось видео новых пожаров в Австралии
01:16
Появилось видео новых пожаров в Австралии
В мире
Видео с места убийства проституток в Махачкале
01:03
Видео с места убийства проституток в Махачкале
Происшествия
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
01:02
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
В мире
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
01:04
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение