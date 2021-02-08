В Чехии выступили за регистрацию «Спутник V» в Евросоюзе

Граждане Чехии просят правительство приобрести российскую вакцину «Спутник V» для массовой вакцинации населения, заявил на своей странице в Facebook премьер-министр страны Андрей Бабиш . Чешские власти, по его словам, в свою очередь призвали Евросоюз зарегистрировать препарат.

Речь о регистрации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам. При этом Бабиш подчеркнул, что инициатива в первую очередь должна исходить от российских властей. В настоящее время спрос на «Спутник V» по всему миру растет, поэтому обратится ли Москва с просьбой о регистрации препарата в Европе — вопрос, отметил он. Если нет, то премьер не исключил, что российская вакцина в итоге и не появится в Чехии в ближайшее время.

Глава чешского правительства подчеркнул, что лично получает много писем от сограждан, которые указывают на эффективность и безопасность «Спутника V». Бабиш пообещал «рассмотреть вопрос», поскольку страна сильно нуждается в вакцине. В настоящее время в Чехию поступают американские препараты от Pfizer и Moderna, немецкий — BioNTech и британско-шведский AstraZeneca. В стране, где правительство поставило план вакцинировать по 100 тысяч жителей ежедневно, ощущается острая нехватка препаратов.

При этом премьер подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Чехии пока не улучшается: эпидемия не идет на спад, количество госпитализированных не уменьшается.