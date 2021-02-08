Иран направил ноту России из-за названия Персидского залива 

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В Иране, как сообщал «Рамблер», используется исключительно термин «Персидский залив», а в арабских странах — «Арабский залив». Иран — геополитический противник арабских государств.

Некоторое время назад в арабоязычном твиттере МИД России был опубликован пост о встрече заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. В нем упоминался «Арабский залив».

Вчера официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что в данной связи в российское Министерство иностранных дел была передана нота протеста.