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Иран направил ноту России из-за названия Персидского залива 

Артём Кульша 14 минут назад
Иран направил ноту России из-за названия Персидского залива
Фото: Twitter
Иран направил ноту протеста в Министерство иностранных дел России в связи с употреблением наименования «Арабский залив» в твиттере. Об этом сообщает РИА Новости.
В Иране, как сообщал «Рамблер», используется исключительно термин «Персидский залив», а в арабских странах — «Арабский залив». Иран — геополитический противник арабских государств.
Некоторое время назад в арабоязычном твиттере МИД России был опубликован пост о встрече заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. В нем упоминался «Арабский залив».
Вчера официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что в данной связи в российское Министерство иностранных дел была передана нота протеста.
Позавчера стало известно, что Министерство иностранных дел России завело тикток. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что это не дань моде, а просто информационная работа. Также она рассказала, что развитие событий последних недель ускорило процесс.
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Комментарии
В мире , Михаил Богданов , Мария Захарова , МИД
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