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Москва

В Мьянме полиция применила водометы для разгона протестующих 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
В Мьянме полиция применила водометы для разгона протестующих
Фото: РИА Новости
Массовые акции протеста проходят в Мьянме третий день подряд после захвата военными власти в стране. Как в понедельник сообщил портал Mizzima, в столице Нейпьидо полицейские для разгона протестующих применили водометы. Соответствующие кадры размещены в Twitter издания, которое также ведет прямую трансляцию с места событий.
Вместе с тем о столкновениях с правоохранительными органами или пострадавших в результате применения специальных средств не сообщается. Тем не менее в социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, что несколько человек получили травмы в результате использования водомета полицией. Примечательно, что многие учетные записи, где опубликована данная информация, используют одни и те же кадры и подпись: "В Нейпьидо, столице Мьянмы, полиция без предупреждения применила водомет и нанесла травмы людям, которые участвовали в мирной демонстрации".
Общенациональный протест начался в понедельник в 08:00 по местному времени (04:30 мск) со стука сковородок и другой кухонной утвари, который уже стал неотъемлемой частью нынешнего противостояния. Теперь люди по всей стране, к которым постоянно присоединяются новые сторонники, проводят данную акцию дважды в день — утром и вечером в 20:00 (16:30 мск).
Десятки тысяч жителей Мандалая, в том числе монахи, юристы и молодежь, присоединились в понедельник к митингу. Подобная ситуация наблюдается в штате Карен, где тысячи человек направились к офису правительства. Отмечается, что медицинские работники одной из больниц Нейпьидо уже шестой день продолжают забастовку. Помимо них более ста других медицинских учреждений, а также студенческих союзов, различных объединений преподавателей университетов страны и других организаций присоединились к Движению гражданского неповиновения Мьянмы.
Организация также сообщила, что добровольцы, которые решили помочь правительству госсоветника Аун Сан Су Чжи в период эпидемии коронавируса, перестали участвовать в инициативе, поскольку не хотят работать в условиях военного режима. Между тем активисты в социальных сетях призывают полицию и военных перейти на сторону народа. Акции протеста проходят во многих городах Мьянмы.
1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Вин Мьин , МИД , МВД , Бангкок , Бирма , Нейпьидо , Таиланд
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