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Появилось видео новых пожаров в Австралии 

Вадим Дроздов 20 минут назад
В Австралии вновь полыхают лесные пожары. Сообщения о возгораниях начали поступать еще в начале февраля.
Неконтролируемый лесной пожар вплотную приблизился к жилым районам и уничтожил около 30 жилых домов в городе Суон, в эвакуационных центрах штата Западная Австралия находятся порядка 400 человек.
Лесные пожары на северо-востоке от австралийского города Перт продолжаются уже четвертый день. Огонь уничтожил 81 дом, жителей всех ближайших городов эвакуировали.
На западном побережье страны пламенем объято свыше 10 тысяч гектаров и огонь стремительно подбирается к населенным пунктам. Он уже уничтожил около 60 зданий.
В мире , Видео
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