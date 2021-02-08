Появилось видео новых пожаров в Австралии 

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Австралии вновь полыхают лесные пожары. Сообщения о возгораниях начали поступать еще в начале февраля.

Неконтролируемый лесной пожар вплотную приблизился к жилым районам и уничтожил около 30 жилых домов в городе Суон, в эвакуационных центрах штата Западная Австралия находятся порядка 400 человек.

Лесные пожары на северо-востоке от австралийского города Перт продолжаются уже четвертый день. Огонь уничтожил 81 дом, жителей всех ближайших городов эвакуировали.

На западном побережье страны пламенем объято свыше 10 тысяч гектаров и огонь стремительно подбирается к населенным пунктам. Он уже уничтожил около 60 зданий.