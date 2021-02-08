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Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
6 февраля в социальных сетях стали появляться видеоролики с необычным природным явлением. Небо над большей частью территории Франции приобрело бежевый оттенок. Явление вызвано сильным ветром сирокко, который возник из-за прохождения антициклона. Этот горячий ветер, дующий из пустыни Сахара, несет большое количество мелкого песка. Песчаные облака наблюдают во Франции, Швейцарии, Испании, Андорре, Германии. Сирокко обычно проявляет себя ближе к весне. Нынешние порывы ветра из Сахары отличаются настолько горячим воздухом, что температура на Корсике может в ближайшее время повыситься до 25 градусов по Цельсию. Во многих горных районах песок покрасил снег в желтоватый цвет.
В мире , Видео
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