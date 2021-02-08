В Чехии выступили за регистрацию «Спутник V» в Евросоюзе

По его словам, в Праге хотели бы, чтобы российский препарат был зарегистрирован в Европейском союзе (ЕС) и жители смогли бы его безопасно использовать. Бабиш рассказал, что к нему обращаются многие жители с идей о закупке вакцины «Спутник V».

Премьер также добавил, что имеющиеся данные о российской вакцине свидетельствуют о том, что это безопасный препарат, показывающий хорошие результаты. В то же время Бабиш заявил, что пока не ясно, будет ли чешский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) самостоятельно заниматься регистрацией российской вакцины, если производители «Спутника V» не будут обращаться за общеевропейским сертификатом в ЕМА.