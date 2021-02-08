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В Чехии понадеялись на регистрацию российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе 

Lenta.ru и ещё 1 23 минуты назад
В Чехии выступили за регистрацию «Спутник V» в Евросоюзе
Фото: Reuters
В Чехии надеются на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в скором времени получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, передает РИА Новости.
По его словам, в Праге хотели бы, чтобы российский препарат был зарегистрирован в Европейском союзе (ЕС) и жители смогли бы его безопасно использовать. Бабиш рассказал, что к нему обращаются многие жители с идей о закупке вакцины «Спутник V».
Премьер также добавил, что имеющиеся данные о российской вакцине свидетельствуют о том, что это безопасный препарат, показывающий хорошие результаты. В то же время Бабиш заявил, что пока не ясно, будет ли чешский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) самостоятельно заниматься регистрацией российской вакцины, если производители «Спутника V» не будут обращаться за общеевропейским сертификатом в ЕМА.
Ранее президент Чехии Милош Земан допустил использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Чешский глава государства подчеркнул, что всегда руководствуется мнениями экспертов. Так, бывший глава минздрава страны профессор Роман Примула рекомендовал к использованию российскую вакцину.
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Комментарии
В мире , Андрей Бабиш , Милош Земан , Минздрав РФ , ЕС , РИА Новости , Прага , Чехия
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