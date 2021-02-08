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Вакцинацию AstraZeneca остановили в ЮАР из-за её низкой эффективности 

News.ru и ещё 10 8 часов назад
Вакцинацию AstraZeneca остановили в ЮАР из-за её низкой эффективности
Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Реализацию плана по вакцинации населения против коронавируса препаратом от AstraZeneca решили приостановить власти ЮАР. Причиной стали результаты исследования, показавшие низкую эффективность вакцины против южноамериканского штамма В.1.351. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.
Ранее стало известно, что вакцина от AstraZeneca не даёт защиты от слабых и средних форм заболевания, вызванных южноафриканским штаммом. В клинических исследованиях вакцины участвовали 2026 человек. О результатах сообщила газета Financial Times, исследование должно быть опубликовано в понедельник, пишет РИА Новости.
По словам профессора Шабира Мадхи, результаты исследования разочаровывают. При этом данная вакцина останется в стране, пока учёные не дадут чётко понять. что нужно делать.

Что это означает для нашей программы вакцинации, начало которой мы поставили на февраль? Ответ — она будет. Со следующей недели и на протяжении четырёх недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, вакцины Pfizer. Сотрудникам сферы здравоохранения будут доступны эти вакцины, — приводит слова министра здравоохранения Звели Мкхизе портал Independent Online.

Ранее ЮАР получила миллион доз вакцины AstraZeneca от Института сыворотки Индии, который проводил проверку препарата. По словам министра, закупка вакцины проводилась в то время. когда результат исследования ещё не был опубликован.
Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ развеяла слухи о том, что прививка от COVID-19 вызывает бесплодие.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости , Financial Times , ЮАР
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