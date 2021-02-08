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Мадуро: Российская вакцина «Спутник V» — самая безопасная в мире 

News.ru 16 минут назад
Мадуро назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» — самая безопасная в мире.

«Спутник V» — самая безопасная​​​… Она показывает высокий уровень защиты организма, — сообщил он в ходе еженедельного совещания по вопросам здравоохранения.

Как ранее писал NEWS.ru, Австрия готова разрешить использование российских вакцин на своей территории и даже организует на территории страны их производство, если препарат будет зарегистрирован европейским агентством EMA.
Канцлер страны Себастьян Курц также признался, что готов привиться российской или китайской вакцинами от коронавируса.
7 февраля с инициативой наградить создателей российской вакцины «Спутник V» государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию по медицине выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, создание «Спутника V» — это эпохальное событие.
К середине февраля препарат, как ожидается, будет зарегистрирован в 25 странах. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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Комментарии
В мире , Николас Мадуро , Владимир Жириновский , Себастьян Курц , Кирилл Дмитриев , ЛДПР , Российский фонд прямых инвестиций , Австрия , Венесуэла
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