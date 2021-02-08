В Словакии призвали начать переговоры с Россией по поводу вакцины

"Не надо рассказывать людям байки о возможном производстве в Словакии российской вакцины. Никто из России не собирается в Словакии производить "Спутник V", даже если бы кто-то здесь этого желал. Лучше скорее начать с российской стороной переговоры о поставках сюда этой вакцины", — сказал Данко.