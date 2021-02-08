В Эстонии Борреля призвали уйти в отставку после визита в Москву

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас намерен передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля , сообщила в понедельник газета Postimees.

Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым , представителями российских общественных организаций и академическим сообществом.

Входящий в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма и попросил самое позднее к понедельнику дать знать, хотят ли они подписаться под письмом.

"В настоящее время уже более 20 сторонников, включая очень важных людей. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", — сказал изданию Террас.

По его словам, Боррель солгал, что государства-члены ЕС не требовали введения санкций против РФ из-за ареста Алексея Навального , и дал России возможность использовать свой визит для пропаганды.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила Postimees, что время визита было неудачным и еще до визита Борреля она говорила, что одним из предварительных условий должна быть возможность встретиться с Навальным. Она считает, что Боррель должен был отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за якобы систематические и обширные нарушения прав человека.

Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта " Северный поток 2 ", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием. О санкциях против РФ говорили не все, а лишь отдельные страны, более того, ключевые страны, в том числе Германия и Австрия — партнеры по строительству "Северного потока 2" — не требовали санкций, а говорили о том, что ситуация с Навальным и строительство трубопровода не связаны и должны рассматриваться отдельно. В ФРГ заявили, что считают проект экономическим и он должен быть реализован.