КГБ Белоруссии предотвратил теракт в стране

КГБ Белоруссии заявили, что в стране планировался теракт, однако спецслужбы помешали осуществить его.

Ведущий телеканала «Контуров» рассказал, что ведомство пресекло действия целой группировки, «которая планировала взрывать и убивать», а для этого привезла в страну «оружие и взрывчатку с Украины».

При этом он отметил, что в разных городах Белоруссии была «разветвленная сеть людей», которые планировали осуществить теракт. Известно, что руководитель группировки был также задержан, с ним работают спецслужбы, пишет Газета.ру.