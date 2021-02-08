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КГБ Белоруссии предотвратил теракт, который готовили в стране 

Свободная пресса 44 минуты назад
КГБ Белоруссии предотвратил теракт в стране
Фото: ТАСС
В КГБ Белоруссии заявили, что в стране планировался теракт, однако спецслужбы помешали осуществить его.
Ведущий телеканала «Контуров» рассказал, что ведомство пресекло действия целой группировки, «которая планировала взрывать и убивать», а для этого привезла в страну «оружие и взрывчатку с Украины».
При этом он отметил, что в разных городах Белоруссии была «разветвленная сеть людей», которые планировали осуществить теракт. Известно, что руководитель группировки был также задержан, с ним работают спецслужбы, пишет Газета.ру.
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В мире , КГБ РБ , Газета.Ru
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