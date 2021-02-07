Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о невозможности установить, как COVID-19 попал на рыбный рынок в Ухани ( КНР ). По словам китайских вирусологов, у международной организации также отсутствуют данные о наличии инфекции в мегаполисе до декабря 2019 года. Также учёные не нашли COVID-19 в дикой природе Поднебесной.

Мы провели исследование случаев заболевания пневмонией в Ухани и провинции Хубэй. Нет доказательств того, что вирус распространялся в Ухани до декабря 2019 года, — рассказал проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа Лян Ваньнянь.

В ВОЗ отметили, что попадание COVID-19 на рыбный рынок непосредственно от летучих мышей также маловероятно. Скорее всего, был промежуточный резервуар инфекции. Представители организации прибыли в Китай 14 января для выяснения причин возникновения пандемии коронавируса. При этом им пришлось пройти 14-дневный карантин, который закончился 29 января.