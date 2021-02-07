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Москва

ВОЗ: причину появления COVID-19 в Ухани невозможно установить 

News.ru и ещё 5 7 февраля 2021
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о невозможности установить, как COVID-19 попал на рыбный рынок в Ухани (КНР). По словам китайских вирусологов, у международной организации также отсутствуют данные о наличии инфекции в мегаполисе до декабря 2019 года. Также учёные не нашли COVID-19 в дикой природе Поднебесной.

Мы провели исследование случаев заболевания пневмонией в Ухани и провинции Хубэй. Нет доказательств того, что вирус распространялся в Ухани до декабря 2019 года, — рассказал проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа Лян Ваньнянь.

В ВОЗ отметили, что попадание COVID-19 на рыбный рынок непосредственно от летучих мышей также маловероятно. Скорее всего, был промежуточный резервуар инфекции. Представители организации прибыли в Китай 14 января для выяснения причин возникновения пандемии коронавируса. При этом им пришлось пройти 14-дневный карантин, который закончился 29 января.
Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что источник распространения нового коронавируса следует искать по всему миру, а не только в Китае. При этом 7 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ обнаружили в Ухани некоторые «важные улики». касающиеся происхождения коронавируса, писал NEWS.ru.
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В мире , Видео , Цуй Тянькай , ВОЗ , Китай , США
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