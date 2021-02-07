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Франция рискует «столкнуться» с резким ростом заражения COVID-19 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Франции предрекли резкий рост заражения COVID-19
Фото: globallookpress.com
Во Франции к началу марта возможен рост количества заболеваемости коронавирусной инфекцией. Результаты исследования университетской больницы Лилля опубликованы французской газетой Le Journal du Dimanche.

«В последние дни развитие эпидемии, похоже, остановилось, даже если количество новых положительных случаев остается на высоком уровне. Однако это заблуждение: как и во многих европейских странах, новый штамм может быстро изменить тенденции, наблюдаемые в настоящее время», — сообщил автор исследования профессор Филипп Амуйель и доцент Люк Доше.

Согласно их представленному графику, уже в конце февраля ожидается рост заболеваемости, а к марту в стране будет преобладать «британский» вариант вируса. По мнению исследователей, необходимо действовать уже сейчас, так как контролировать эпидемию будет сложнее.
Во Франции многие жители еще не прошли вакцинацию от вируса.
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На седьмое февраля 2021 во Франции зафиксировано 3 337 048 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 19 715 человек.
Ранее французские власти закрыли границы на въезд и выезд. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с отрицательным тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях.
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В мире , ЕС , Лилль , Франция
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