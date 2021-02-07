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На Гаити предотвратили попытку покушения на президента 

РИА Новости 1 час назад
На Гаити предотвратили убийство президента
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза, сообщает местный портал Haiti Libre.
Президент Мойз во время брифинга заявил, что благодаря спецслужбам в субботу была сорвана попытка государственного переворота. Он добавил, что заговорщики планировали его убийство.
Правоохранители задержали 20 человек, причастных к подготовке переворота.
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Как сообщает агентство Франс Пресс, власти изъяли оружие у задержанных. По словам министра юстиции, в подготовке переворота были замешаны высокопоставленные представители власти.
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