На Гаити предотвратили убийство президента

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Правоохранительные органы Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента страны Жовенеля Моиза, сообщает местный портал Haiti Libre.

Президент Мойз во время брифинга заявил, что благодаря спецслужбам в субботу была сорвана попытка государственного переворота. Он добавил, что заговорщики планировали его убийство.

Правоохранители задержали 20 человек, причастных к подготовке переворота.

Как сообщает агентство Франс Пресс, власти изъяли оружие у задержанных. По словам министра юстиции, в подготовке переворота были замешаны высокопоставленные представители власти.