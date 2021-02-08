В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нидерландский суд постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины отчеты российского концерна «Алмаз-Антей», сообщил судья Хендрик Стинхейс, председательствующий на слушаниях в судебном комплексе Схипхол.
"Гособвинение заявило, что не будет возражать против того, чтобы отчеты «Алмаз-Антея» за 2015-2016 годы были включены в досье. Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых", — сказал он.
Приобщить эти отчеты к делу просила защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. В них проводится сравнение полученных самолетом повреждений с результатами испытаний с применением ракеты, которая могла бы его сбить.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта прошлого года. По нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката, остальных судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, позволяющих сбить самолет на такой высоте.
Расследование провела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Россия в нем не участвовала. Как утверждает следствие, Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать его результаты, только если будет принимать в нем полноценное участие.
Минобороны сообщало, что все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировало следствие, были утилизированы после 2011 года, а эксперименты, проведенные концерном «Алмаз-Антей», подтвердили, что Boeing сбили с территории, которая контролировалась украинскими силовиками. Эти документы, а также данные российских радаров, Россия передала Нидерландам. Следствие их проигнорировало, но на суде заявили, что получили информацию от российской прокуратуры и изучают ее.