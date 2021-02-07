Кравчук предложил отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе

Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что реагировать на обстрелы украинских силовиков нужно зеркально — "выстрелом на каждый выстрел".

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что в Донбассе в последние недели происходит резкое обострение ситуации и "мирного процесса уже нет".

"Я вам скажу свою мысль по этому поводу. Я бы, например, действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, реакция должна быть жесткой.

"На стрельбу — стрельбой, на ложь — правдой. Объединяться и действовать. Иначе они будут понимать, что наши уступки — это для них знак нашей слабости", — добавил он.

В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.