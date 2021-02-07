Японские националисты устроили акцию протеста у посольства России . Об этом сообщает РИА Новости

Отмечается, что демарш прошел у представительства Российской Федерации в Токио. Активисты объезжали в микроавтобусах квартал, где расположено учреждение. Они транслировали маршевую музыку и скандировали националистские лозунги через громкоговоритель.

Ультраправые организации провели данную акцию в «день северных территорий». Так в Японии называют отдельные Курильские острова, возвращения которых она требует от России.