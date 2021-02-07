МИД Украины предрек месть России за закрытие оппозиционных телеканалов

«Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит», — заявил Кулеба.