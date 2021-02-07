Процесс импичмента Трампа решили приостановить

"Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, удовлетворим его", — ответил представитель Шумера Джастин Гудмэн. "Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса продолжаются", — добавил он.

Как констатирует издание, пока не разъясняется, как именно будет учтена просьба Шона. Это может означать, что в разбирательстве сделают паузу.

Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна — подстрекательство к мятежу. Документ уже передан в Сенат. Сам процесс начнется в верхней палате 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных.