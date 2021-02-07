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NYT: процесс импичмента Трампа могут приостановить 12 февраля вечером 

ТАСС 1 час назад
Процесс импичмента Трампа решили приостановить
Фото: Reuters
Американские законодатели могут приостановить процедуру импичмента экс-президента США Дональда Трампа вечером 12 февраля, если она продлится до этого времени. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.
Журналисты издания ознакомились с письмом, которое направил адвокат Трампа Дэвид Шон лидеру демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру (от штата Нью-Йорк), лидеру республиканцев в верхней палате Митчу Макконнеллу (от штата Кентукки) и сенатору Патрику Лихи (демократ от штата Вермонт), который будет председателем на процессе импичмента. Юрист попросил законодателей приостановить разбирательство в пятницу вечером до воскресенья из-за необходимости соблюдать шаббат.

"Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, удовлетворим его", — ответил представитель Шумера Джастин Гудмэн. "Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса продолжаются", — добавил он.

Как констатирует издание, пока не разъясняется, как именно будет учтена просьба Шона. Это может означать, что в разбирательстве сделают паузу.
Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.
Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна — подстрекательство к мятежу. Документ уже передан в Сенат. Сам процесс начнется в верхней палате 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных.
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Комментарии 3
В мире , Митч Макконнелл , Чак Шумер , Джозеф Байден , Патрик Лихи , Дональд Трамп , Конгресс США , New York Times , Нью-Йорк , США
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