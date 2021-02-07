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Телеведущий вытащил труп из моря во время прогноза погоды 

News.ru 53 минуты назад
Телеведущий вытащил тело из моря во время прогноза погоды
Фото: Скриншот с эфира / Twitter
Неожиданную находку обнаружил в море австралийский телеведущий прямо во время прямого включения с пляжа. Люк Брэднэм должен был рассказать зрителям телеканала Channel Nine о прогнозе погоды на ближайшие дни, но ему пришлось броситься в воду, чтобы спасти утопающего.
Но как оказалось позднее, человек, которого Брэднэм принял за тонущего сёрфингиста, оказался уже мёртв.
По признанию телеведущего, когда он увидел труп вблизи, он был шокирован.

Я даже не знал, смогу ли я доплыть, потому что порвал мышцу плеча в спортзале на этой неделе, а моя рука должна была быть перевязана, — рассказал он позднее коллегам-журналистам.

В итоге Брэднэм помог спасателям вытащить тело на берег. Им оказался 32-летний британский подданный. Он пропал в этой части береговой линии сутки назад. Позднее в море нашли также тело его девушки. Что стало причиной их гибели — неизвестно.
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В мире , Общество , Приморский Край
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