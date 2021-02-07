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Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России 

РИА Новости 7 минут назад
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться российской вакциной
Фото: РИА Новости
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом, если их одобрят в Евросоюзе.

"Да (готов — ред.), если вакцины одобрят в Европе", — заявил Курц в интервью газете Welt am Sonntag в ответ на соответствующий вопрос. Его слова приводит австрийское агентство APA.

Канцлер добавил, что в случае одобрения российской или китайской вакцины в Евросоюзе Австрия готова организовать их выпуск у себя. При этом он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное — их "эффективность, безопасность и доступность", а не ведение "геополитических сражений" из-за них.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
На этой неделе авторитетное научное издание The Lancet опубликовало работу с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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Комментарии 1
В мире , Себастьян Курц , Минздрав РФ , ЕС , Австрия
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