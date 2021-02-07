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Австрия готова выпускать «Спутник V» при его регистрации в ЕС 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Австрия заявила о готовности выпускать «Спутник V»
Фото: globallookpress.com
Власти Австрии сообщили о готовности страны взять на себя роль производителя российской и китайской вакцин от COVID-19 в случае, если препараты одобрят для использования на территории ЕС. Такое заявление сделал канцлер страны Себастьян Курц.
Также австрийский лидер сообщил, что при регистрации вакцины он готов сам привиться ею. Для регистрации препаратов из РФ и КНР в Европе требуется подтверждение Европейского агентства по лекарственным препаратам. Об этом пишет Welt am Sonntag.
Ранее сообщалось, что ученые, создавшие «Спутник V» могут быть номинированы на Нобелевскую премию. Сама же разработанная в центре Гамалеи совместно с Минобороны РФ вакцина была названа величайшим достижением Минздрава и науки России.
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В мире , Себастьян Курц , Министерство обороны , Минздрав РФ , ЕС , Австрия , Китай
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